Afval is een van de grootste ergernissen van bewoners van de Arnhemse binnenstad met Koningsdag. Dat blijkt uit een enquête over Koningsnacht en -dag onder bewoners van het Arnhemse centrum door Bewonersgroep Arnhems Hart.

De rondvraag leverde 371 reacties op. In de top drie staan verder de doordringende bassen van de muziek en het plassen op plekken die daar niet voor bedoeld zijn.

De uitslag wijkt niet veel af van de uitkomsten van een rondvraag (592 reacties) na het Oranjefeest in 2019, de laatste keer voor het coronavirus toesloeg. Ook bewonersplatform Arnhem 6811 deed dat jaar, waarin veel ophef was over geluidshinder, een enquête. Die leverde 690 reacties op. Geluid en wildplassen scoorden ook toen hoog.

In drie jaar tijd lijkt weinig veranderd, en dat is volgens Erik Wiessenberg van Bewonersgroep Arnhems Hart ook meteen de reden voor de geringere animo voor het invullen van de enquête.



"Er ontstaat een gevoel van: er wordt toch niks mee gedaan", stelt hij. Arnhems Hart stuurde de resultaten in 2019 naar de gemeente. "Maar we kregen geen reactie."

Ook dit jaar gingen de resultaten van de rondvraag per e-mail naar het stadhuis. Om daar herhaaldelijk in de map 'ongewenste items' te belanden, constateerde Wiessenberg. Inmiddels heeft de gemeenteraad het stuk alsnog ontvangen.

Arnhems Hart hoopt op een ban op plastic, en dan gaat het zowel om wegwerpbekertjes als om confetti. Dat de Stichting Koningsdag Arnhem eraan denkt in 2023 statiegeldbekers in te voeren, zal bewoners van de binnenstad dan ook als muziek in de oren klinken. "En er moeten echt meer toiletgelegenheden komen", zegt Wiessenberg.