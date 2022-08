In de oplegger van een vrachtwagen op de A12 bij Wolfheze is dinsdagavond brand uitgebroken. De chauffeur bleef ongedeerd bij het incident op knooppunt Grijsoord, waar de A12 aansluit op de A50 richting Nijmegen, maar de weg was het grootste deel van de avond dicht.

De oplegger strandde kort voor 19.00 uur in de bocht vanaf de A12 richting het zuiden door een klapband. Toen de chauffeur halverwege de bocht zijn combinatie op de vluchtstrook zette, sloegen vrijwel direct de vlammen uit de oplegger van de combinatie.



De tank was geschikt voor het vervoeren van melk. Op het moment van de brand was de tank leeg. Door het incident ontstond enige tijd een file van enkele kilometers op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen knooppunt Waterberg en Oosterbeek.



Verkeer vanuit het oosten richting Utrecht kreeg het advies te keren bij Oosterbeek (afrit 25) en zo vanuit het westen de A50 alsnog op te rijden.