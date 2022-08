Op de bedrijventerreinen in Velp wordt de komende maanden glasvezel aangelegd. Delta Netwerk heeft besloten de aanleg van het snelle internet door te zetten nu er voldoende animo bij bedrijven blijkt te zijn.

De aanleg zou moeten plaatsvinden in het derde kwartaal van dit jaar zodat aangesloten bedrijven voor het einde van het jaar gebruik kunnen maken van het glasvezelnetwerk.

Voor huishoudens in Velp is de aanleg van glasvezel inmiddels begonnen nadat inwoonster Pauline Luteijn zich al jaren had ingespannen voor de komst van het snelle internet.