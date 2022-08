Fitnesscentrum Multisports in de Arnhemse wijk Malburgen gaat sluiten. De eigenaren Cor en Marga Eeken stoppen er na 40 jaar mee. Lees hier meer over waarom en per wanneer het familiebedrijf dicht gaat.

Multisports is een van de oudste, nog bestaande sportscholen van Arnhem.

Arnhemmers betreuren dat het fitnesscentrum dicht gaat. "Het is erg zonde voor Malburgen. Nu Multisports gaat sluiten, verdwijnt een begrip uit Arnhem", zo schrijft een stadsgenoot per mail aan indebuurt. Ook de eigenaren van het bedrijf vinden het jammer, maar ze hebben een goede reden. Ze gaan namelijk met pensioen, zo melden ze op Facebook en de website.

Daarop reageren Arnhemmers teleurgesteld maar liefdevol. "Jammer, maar geniet van jullie pensioen! Het is jullie gegund", "Geniet van jullie welverdiende pensioen! Arnhem verliest hiermee een stukje nostalgie. Een Arnhem zonder Multisports… Dat klinkt nog onwennig", en "Poeh, wat een dubbel nieuws. Het is jullie van harte gegund om samen lekker met de familie te genieten.

Maar een hard core gym zoals Multi gaan we echt wel missen in Arnhem. Helaas is er geen gym in de buurt die zich kan meten aan die van jullie. Heel veel plezier samen en geluk met de kindjes en kleinkinderen", zijn enkele reacties op Facebook.

Cor en Marga gaan per 1 september 2022 met de fut. De laatste dag waarop Multisports open is, is op 31 augustus 2022. Het stel bedankt haar leden voor veel trouwe en sportieve jaren en wenst iedereen veel gezondheid toe. Had je nog een vooruitbetaald abonnement lopen bij Multi? Dan krijg je voor de maanden die je niet meer kunt gebruiken automatisch je geld terug. "Hiervoor hoef je niet te bellen of mailen", schrijven Cor en Marga op Facebook.