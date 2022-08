Het leed van de meer dan 300.000 Indische Nederlanders die tussen 1945 en 1965 vanuit Indonesië naar Nederland kwamen is maandag in Arnhem herdacht.

Dat gebeurde met krans- en bloemleggingen bij het monument Sawah Belanda, een kunstwerk van zeven granieten pagina's rond fragmenten van rijstvelden in park Sacré Coeur achter het verzorgingshuis van Regina Pacis aan de Velperweg.

In de pagina's van kunstenaar Joyce Bloem staan teksten gegraveerd van haar zus Marion Bloem. Als kinderen van Indische ouders werden ze voor altijd meegesleept in de familieverhalen over de kolonie, de Japanse bezetting, de Indonesische revolutie en de kille ontvangst van hun ouders na alle ellende in Nederland.

Voorzitter Don Böckman van de Stichting monument Sawah Belanda bracht in herinnering dat 77 jaar geleden een einde kwam 'aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog'. Hij wees op de hel die overlevenden van de Japanse vrouwenkampen te wachten stond tijdens de opstanden die na de Japanse overgave uitbraken.

Met wapens, bamboesperen en klewangs gingen roversbenden en nationalistische Pemuda's weerloze burgers te lijf. Indo-Europeanen, Molukkers, Nederlanders, Chinezen en Japanners werden het slachtoffer van deze golf van extreem geweld. Overal weerklonk de dreigende strijdkreet 'Bersiap', de oproep om paraat te staan voor de vrijheidsstrijd van een nieuwe natie. Het werd een bloedbad dat nog altijd historici bezig houdt.

Böckman schetst de houding van de Nederlandse overheid tegenover de vluchtelingen voor dit geweld. "Nadat Indonesië de onafhankelijkheid uitriep, weigerde Nederland duizenden Indische gezinnen op te nemen. Met als argument: ze beschikken niet over de juiste identiteitspapieren. Logisch, want die waren tijdens de Japanse bezetting kwijtgeraakt."

Anno 2022 vraagt hij zich af of er wel zoveel veranderd is in de wereld. "Het aantal vluchtelingen is mondiaal nog nooit zo groot geweest."