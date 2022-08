Een stuk van de berm langs de Pleijroute (N325) in Arnhem is in de nacht van zondag op maandag in brand gevlogen. Dat gebeurde ter hoogte van de afslag naar Huissen.

De brandweer, die rond 01.15 uur een melding kreeg, slaagde erin het vuur snel te blussen. Een strook met gortdroog gras langs de Pleijroute is nu zwartgeblakerd. Donderdagavond woedde er ook al een bermbrand langs diezelfde provinciale weg, even verderop. De precieze oorzaak van beide branden is nog onduidelijk. Wel helder is dat door de droogte een verhoogd risico op brand bij bermen bestaat. Reden voor de brandweer om gemeenten in de regio Gelderland-Midden, waaronder Arnhem, te vragen hun bermen in de buurt van natuurgebieden zo snel mogelijk te maaien. 'De bermen staan in veel situaties vol met uiterst brandbaar hoog gras of hooi', schrijft brandweercommandant Anton Slofstra in een brief. Rond de Posbank bij Rheden stonden afgelopen weekeinde waarschuwingsborden om bezoekers te wijzen op brandgevaar door de droogte.