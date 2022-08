Matrixborden bij natuurgebied de Posbank bij Rheden waarschuwen dit weekeinde voor brandgevaar door de droogte. Mensen wordt gevraagd ‘verdachte situaties’ te melden via noodnummer 112.

'Open vuur en roken verboden' prijkt onder meer op de borden.

Door de huidige droogte bestaat een verhoogd risico op een natuurbrand. De matrixborden, die bij ingangen naar de Posbank zijn te vinden, moeten bezoekers van de Posbank daar alert op maken.

De brandweer riep gemeenten als Rheden vrijdag al op bermen bij natuurgebieden snel te maaien om een 'grote en zelfs onbeheersbare brand' te voorkomen.

'De bermen staan in veel situaties vol met uiterst brandbaar hoog gras of hooi', schreef brandweercommandant Anton Slofstra aan de besturen van gemeenten in de regio Gelderland-Midden.

Rheden maakt vaker gebruik van matrixborden rond de Posbank. Eerder gebeurde dat bijvoorbeeld om mensen vanwege het coronavirus te vragen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.