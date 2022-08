Een 58-jarige man uit Arnhem heeft woensdag in Doesburg een medewerker van een coronavaccinatieteam geslagen. Aan de mishandeling ging een scheldkanonnade vooraf.

De Arnhemmer begon te schelden en de medewerkers te beledigen. Daarna liep hij op een medewerker af en begon te slaan. De collega's van het slachtoffer belden direct noodnummer 112 en wisten de agressieve man te stoppen. De politie heeft de man aangehouden en er is aangifte gedaan van de mishandeling.



"Naar omstandigheden gaat het gelukkig goed met onze medewerkers die betrokken waren bij dit incident", zegt GGD directeur Henk Bril.

"Ik heb uitermate veel bewondering en respect voor iedereen die zich namens onze organisatie inzet voor de publieke gezondheid van onze inwoners. Je kunt het ergens mee eens zijn of oneens, maar dan ga je daarover in gesprek met elkaar. Wat je absoluut niet doet - en wat wij ook niet tolereren - is onze medewerkers agressief benaderen of fysiek geweld toepassen."