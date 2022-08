De A50 is sinds vrijdag voor groot onderhoud afgesloten tussen Arnhem en Apeldoorn, en morgenavond komt daar nog een afsluiting bij. Verkeer komend uit oostelijke richting kan dan geen gebruik meer maken van de afslag Arnhem-Noord bij Postillon Hotel Arnhem.

De verbindingslus naar de A50 bij knooppunt Waterberg is dus al afgesloten en de afrit gaat morgenavond, vrijdag 12 augustus, ook op slot voor werkzaamheden. Die moeten uiterlijk maandagochtend om 6.00 uur klaar zijn. Verkeer uit oostelijke richting dat Arnhem in wil, wordt geadviseerd via knooppunt Velperbroek te rijden of via afslag Oosterbeek/Wolfheze.

Afrit blijft wel open voor ambulances

De afrit Arnhem-Noord is een belangrijke. Niet alleen voor de grote Arnhemse attracties Burgers' Zoo en Nederlands Openluchtmuseum, maar bijvoorbeeld ook voor ziekenhuis Rijnstate Arnhem. "We hebben hier vooraf overleg over gehad", legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. Ambulances kunnen de afrit blijven gebruiken.

Het aantal wegafsluitingen in en om Arnhem bereikt zo een hoogtepunt. In de stad zelf is de John Frostbrug al weken verboden terrein voor gemotoriseerd verkeer en ook op het doorgaans zo drukke Airborneplein wordt nu gewerkt. Daar is nog wel een rijstrook beschikbaar en dat blijft zo tot 10 september, als ook de brug weer open gaat.

Nieuw asfalt voor de Zijpendaalseweg

Maandag tot en met vrijdag sluit de gemeente Arnhem verder de Zijpendaalseweg af. Tussen Sonsbeekweg en Parkweg moet het asfalt worden vernieuwd, en die klus moet zijn geklaard voordat wielerwedstrijd Simac Ladies Tour de stad op zondag 4 september aandoet. Gevolgen voor doorgaand verkeer heeft het werk niet. "Dit is echt een wijkontsluiting", zegt een gemeentewoordvoerder.

Los van de wegwerkzaamheden is Arnhem dezer dagen lastiger te bereiken per trein. Tot en met dinsdag 30 augustus rijden er geen treinen van en naar Utrecht vanwege de vernieuwing van station Ede-Wageningen.