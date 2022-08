Bij een ongeluk met drie auto's en een motor op de A12 bij knooppunt Oud-Dijk is één gewonde gevallen. Door deze aanrijding stond er woensdagmiddag een lange file op de snelweg.

Het ongeluk gebeurde woensdag aan het begin van de middag in de richting van Arnhem naar de Duitse grens. Even na het ongeluk waren zelfs beide rijstroken afgesloten, maar al vrij snel konden de betrokken voertuigen zich verplaatsen naar enkel de linkerrijstrook. Verkeer kon zo wel nog de rechterrijstrook gebruiken.

De vertraging was desalniettemin aanzienlijk te noemen. De file had een lengte van bijna 10 kilometer tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk (bij Zevenaar). Hierdoor liepen weggebruikers vertraging op van bijna een uur, aldus de ANWB. Inmiddels is de weg weer vrij.

Een van de inzittenden raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.