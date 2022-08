Een personenauto is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgebrand in Arnhem-Zuid. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Het voertuig stond geparkeerd aan de Eerselstraat in de Arnhemse wijk De Laar-West. Rond 2.30 uur kwam er bij de brandweer een melding binnen dat daar een autobrand woedde. De brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle, maar de personenauto liep forse schade op.