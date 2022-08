De politie kan moeilijk uitrukken vanaf de Beekstraat en het busverkeer loopt vertraging op. Met name in de avondspits ontstaan in de Arnhemse binnenstad files door de wegwerkzaamheden op het Airborneplein. De gemeente neemt maatregelen.

De problemen doen zich met name voor in de late middaguren, als parkeergarage Musis leegstroomt op de Velper- en Eusebiusbinnensingel. Doordat het Airborneplein sinds maandag deels is afgezet, loopt het verkeer dan vast, constateert een gemeentewoordvoerder. "Daardoor komt de uitruk van de politie in gevaar." Ook bussen hebben er last van.



Om de doorstroming te bevorderen, mogen automobilisten vanaf de binnensingels behalve bij groen ook bij wit licht voor de busbaan doorrijden. Normaal gesproken is dat streng verboden. "Werkt dat onvoldoende, dan zullen we andere maatregelen moeten nemen", kondigt de gemeentewoordvoerder aan.

In dat geval wordt de Eusebiusbinnensingel in de avonddrukte voor autoverkeer net voorbij het Koningsplein afgesloten. Weggebruikers moeten dan voorbij Stadstheater Arnhem rechtsaf en worden naar het Airborneplein omgeleid via de parallelweg van de Eusebiusbinnensingel, de Damstraat, de Beekstraat en de Walburgstraat.



De binnensingels zijn tot zover het enige knelpunt van de werkzaamheden aan het Airborneplein, aldus de gemeente. Het verkeer stroopt wel op, maar tot nog toe is de impact acceptabel, aldus de woordvoerder. Het groot onderhoud van het belangrijke knooppunt duurt tot 10 september. Tot die datum is ook de John Frostbrug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.