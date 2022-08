Inwoners van Arnhem en Rheden moeten de komende dagen hun kliko's eerder aan de straat zetten dan ze gewend zijn. Vanwege de voorspelde hoge temperaturen hanteert afvalinzamelaar PreZero een 'tropenrooster' en gaan de vuilniswagens een uur eerder op pad dan gewoonlijk.

De aangepaste inzameltijden gelden vooralsnog voor donderdag 11, vrijdag 12 en maandag 15 augustus. Normaal gesproken begint het inzamelen van afval in Arnhem en Rheden om 7.30 uur, maar die dagen vertrekken de vuilniswagens al om 6.30 uur.



Ook de wagens die ondergrondse containers legen, beginnen gewoonlijk om 7.30 uur aan hun ronde. Hun schema wordt op de genoemde dagen eveneens een uur vervroegd. Voor de komende dagen worden temperaturen voorspeld van boven de dertig graden.

Afvalbrengstations eerder dicht

De afvalbrengstations aan de Beijerinckweg in Arnhem-Noord en De Overmaat in Arnhem-Zuid zijn normaal gesproken open tot respectievelijk 17.00 en 16.45 uur. Vanwege de verwachte hoge temperaturen gaan donderdag, vrijdag en maandag de hekken al om 15.00 uur dicht.



Het is niet voor het eerst deze zomer dat PreZero maatregelen neemt in het kader van de hitte. Dat gebeurde in juli ook al.