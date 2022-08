De twintigjarige man uit Arnhem die vorig jaar oktober Focus Optiek in Velp overviel, moet de cel in. Maar dat niet alleen. Hij krijgt ook begeleiding om zijn leven te verbeteren.

De rechters willen hem vanwege zijn jonge leeftijd nog een kans geven. Ze hopen dat hij met de juiste hulp toch nog iets van zijn leven gaat maken. Daarvoor moet hij wel eerst een gevangenisstraf van 3 jaar, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, uitzitten. Ook dient hij de zeven slachtoffers 13.000 euro aan smartengeld te betalen.

Even terug naar die beruchte dinsdag, 5 oktober 2021. Met een andere, nog jongere, man uit Velp kwam de Arnhemmer de optiek in. Ze waren vermomd en hadden allebei een wapen bij zich: hij droeg zelf een vuurwapen, zijn compagnon een hamer.

De twintigjarige dreigde de eigenaar en zijn medewerkers dood te schieten. Het bleef gelukkig bij dreigen. De overvallers gingen er uiteindelijk vandoor met 88 paar brillen ter waarde van 24.000 euro en 220 euro aan kasgeld.

Hun vertrek verliep niet vlekkeloos. De zoon van de eigenaar en zijn toenmalige vriendin probeerden het duo nog tegen te houden. Maar zonder succes. De mannen wisten, nadat ze de zoon en de vriendin mishandelden, nog te ontsnappen.

De politie kwam de verdachten op het spoor doordat de jongste een van zijn handschoenen had verloren. Daar zat zijn DNA op. Uit telefoononderzoek kwam vervolgens ook de Arnhemmer in beeld.

Twee weken geleden, tijdens de zitting, bekende de twintigjarige verdachte de overval. Wel deed hij net alsof het een ondoordachte overval was geweest waarover vooraf nauwelijks was nagedacht. "Mijn vriend vroeg of ik mee wilde helpen een overval te zetten. Zonder daar goed over na te denken zei ik ja. Dat het zo'n impact zou hebben had ik niet verwacht", zei hij toen.

Dat verhaal gaat er bij de rechters niet in. Volgens hen was het 'een weloverwogen en berekende actie'. Daarom legden ze de Arnhemmer een celstraf op. Die straf was wel lager dan de vier jaar die de officier van justitie eiste. Dit komt omdat de rechtbank meer rekening houdt met de jonge leeftijd van de man.

De zaak van de medeverdachte, die nog minderjarig is, wordt op een ander moment behandeld.