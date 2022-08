Bij een brand in een afzuigsysteem van een restaurant aan de Hommelstraat in Arnhem is forse schade aan het pand ontstaan.

Kort na 19.30 uur kwam een alarmmelding binnen bij de brandweer. Die was snel ter plaatse in de Hommelstraat die inmiddels onder de rook stond. De brandweer kon ondanks vlot ingrijpen niet voorkomen dat aanzienlijke schade aan het pand ontstond. Rond de schoorsteen zit een groot gat in het dak. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan doordat motor van de afzuiginstallatie is doorgebrand.