De Rainbow Rave van dj Paul Elstak is op 6 augustus 2022 op de Stadsblokken in Arnhem. De opbouw van het evenement is in volle gang, dus hoog tijd dat jij als feestganger ook de nodige voorbereidingen treft. Daarom hier alle handige informatie over de rave op een rij.

De Rainbow Rave van dj Paul Elstak is op 6 augustus 2022 op de Stadsblokken in Arnhem. Het evenemententerrein ligt aan de Stadsblokkenweg op nummer 01-06. Het evenement begint om 13.00 uur en is om 23.59 uur afgelopen.

Let op: je kan niet met de auto op dit adres komen. Hieronder lees je meer over het vervoer naar de rave.

Wil je met de auto naar het feest komen? Dan kan. Maar let dan wel goed op waar je je bolide parkeert. Omdat de John Frostbrug dicht is, dat is de belangrijkste toegang van het centrum van Arnhem naar de Stadsblokken, kan je het evenemententerrein namelijk niet met de auto op. Waar je wel kan parkeren is:

Bij Decathlon in de Rijnhal (gratis). Navigeer naar Olympus, 6832 EL in Arnhem

Bij het Mobypark in de Vossenstraat 6

Bij parkeerservice Arnhem in de Langstraat op nummer 10

In parkeergarage Arnhem Centraal (onder het station, volg de bordjes P-route)

Bij het GelreDome op het Transferium P+R aan de Batavierenweg 25.

Zet je iemand af? Doe dat dan bij de Kiss+Ride. Zet Stadsblokkenweg in je navigatie en volg vervolgens de gele routeborden met daarop Kiss+Ride.

Wil je met het ov naar het feest? Reis dan vanaf station Arnhem centraal verder met een OV-fiets of bus. OV-fietsen zijn te huur in de grote fietsenstalling. Er rijden verschillende bussen vanaf het station. Je kan het beste beste uitstappen bij bushalte De Praets. Vul die halte ook in als je een reisplanner gebruikt. Vanaf daar is het nog ongeveer 10 minuutjes lopen naar het festivalterrein. Als je vanaf Arnhem-Zuid komt, kan je ook de bushalte De Monchyplein invullen.

De bushalte die normaal gesproken het dichtstbij is, Airborneplein, is vanwege de sluiting van de John Frostbrug niet in gebruik.

Met de fiets kun je gewoon over de John Frostbrug rijden, dus deze vervoersoptie is handig en snel. Let wel op dat je je stalen ros parkeert op de daarvoor bestemde plekken. Verkeersregelaars wijzen jou waar hem kunt stallen. Je kan ook via de Nelson Mandelabrug richting het evenemententerrein fietsen, dan ben je het snelst op je bestemming. Ook vanaf daar wijzen verkeersregelaars je de weg naar de fietsenstalling.

Ga je met de benenwagen naar de Rainbow Rave, navigeer dan naar 'Stadsblokkenweg'. Als je op dat punt aankomt hoef je alleen nog maar de voetgangers- en verkeersborden te volgen.

Er zijn een aantal dingen die je niet mag meenemen naar de rave. Je kan hier bij de ingang op gecontroleerd worden. Items die niet mee mogen het terrein op zijn:

Deodorant, zonnebrandcrème, parfum, haarlak en andere spuitbussen onder druk. Wapens of voorwerpen die gevaar kunnen opleveren, bijvoorbeeld messen.

Zijn de verpakkingen nog dicht, dan mogen ze mee naar binnen: eigen drank of eten, drugs zoals joints en xtc. Sigaretten zijn wel toegestaan.

Wat je wel moet meenemen is een geldig identiteitsbewijs en geld of je pinpas. Ook fijn als je goede zin, oordoppen en een mooie outfit meebrengt. Over de dresscode van de rave staat hieronder meer.

De organisatie van de Rainbow Rave in Arnhem stelt eisen aan wat feestgangers aantrekken. Maar geen paniek, je hoeft je echt niet per se in een glitterpakje te hijsen om binnen te komen. Op de website staat simpelweg dat bezoekers er verzorgd uit moeten zien. Er zijn wel een paar kledingstukken die je beter kan vermijden omdat ze niet toegestaan zijn zoals: voetbalshirts, discriminerende of aanstootgevende kleding, full colours kleding van motorgroepen, kleding met beledigende of provocerende teksten erop.

Heb je nou een fabuleuze jas meegenomen die helemaal bij je outfit past, maar wil je die niet de hele dag meezeulen? Of stop je je waardevolle spullen zoals je paspoort graag veilig weg? Dan is er goed nieuws: er zijn kluisjes beschikbaar tijdens het evenement. Ze kosten een tientje. Je kan er ter plekke een regelen of je kan er een vooraf reserveren. Scheelt weer in de rij staan

Als je eenmaal binnen de hekken op het evenemententerrein bent, dan kan je daar niet zomaar van af. Of ja, het kan wel, maar dan moet je om weer binnen te komen opnieuw een kaartje kopen. En laat alle tickets nou uitverkocht zijn! Beter niet doen, dus.