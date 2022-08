De brandweer is vrijdagmiddag uitgerukt voor een autobrand in Arnhem. De taxibus was in brand gevlogen bij een bedrijf aan de Blankenweg op industrieterrien Het Broek.

De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de voorkant van het busje uitbrandde. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. De wagen wordt weggesleept door een bergingsbedrijf. Arnhem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem