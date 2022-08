Kleurt de heide op de Posbank bij Rheden dit jaar weer paars? Mogelijk niet. De droogte raakt ook heide, weet Wiebe Borren, hydroloog bij Natuurmonumenten.

Hij waarschuwt dat de heide niet zomaar bloeit. De plant heeft water nodig om helemaal goed tot bloei te komen. Omdat het nauwelijks heeft geregend én het de komende weken ook droog lijkt te blijven, bestaat volgens hem de kans dat de heide minder of zelfs niet bloeit.

Paarse bloemendeken

De heide kleurt normaal tussen eind augustus en eind september paars. Op de Posbank ontstaat dan een aangesloten paarse bloemendeken, gedrapeerd over de heuvels. Het natuurspektakel is zo populair dat mensen van heinde en verre komen.

Maar of ze dit jaar wel naar Rheden moeten afreizen, is de vraag. "De heide lijdt onder de droogte", zegt Borren. En daarom is de verwachting dat het natuurgebied lang zo mooi niet wordt als in eerdere jaren.

Al maakt Borren nog wel een kanttekening. "Door een stressreactie kan heide ook juist eerder gaan bloeien."