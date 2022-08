De snelweg A50 wordt vrijdagavond om 20.00 uur afgesloten voor verkeer tussen Arnhem en Apeldoorn. De komende zestien dagen wordt aan de weg gewerkt. Rijkswaterstaat waarschuwt voor ernstige verkeershinder op het traject. De afsluiting tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen gaat weggebruikers zeker een half uur vertraging opleveren, verwacht de wegbeheerder. Ook sluiproutes zijn afgesloten.

Uiterlijk maandagochtend 22 augustus 5.00 uur kunnen de eerste weggebruikers de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn weer op. Er ligt dan onder meer nieuw asfalt en wegmarkeringen en vangrails zijn hersteld of vernieuwd.



Tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan de snelweg over de Veluwe wordt verkeer vanuit Arnhem en Nijmegen in de richting van Apeldoorn omgeleid via de A12, A30 en de A1. Verkeersdeelnemers die naar Twente of de Achterhoek willen, moeten via de A12 en A18/N18 rijden. Lokaal verkeer moet de gele omleidingsborden in acht nemen.

'Werk waar mogelijk thuis'

Rijkswaterstaat adviseert de werkzaamheden zoveel mogelijk te vermijden door waar mogelijk thuis te werken, buiten de spits te reizen of het openbaar vervoer te gebruiken. Wie toch op drukke tijden de weg op moet, wordt aangeraden vooraf de actuele verkeersinformatie te raadplegen en rekening te houden met extra reistijd. Die wordt ingeschat op zo'n dertig minuten.

Het groot onderhoud aan de A50 is deze zomer een van de grote ingrepen op verkeersgebied in de regio, samen met de werkzaamheden aan de John Frostbrug in Arnhem. Die wordt om twaalf uur in de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 juli afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De brug moet op zaterdag 10 september weer te gebruiken zijn.