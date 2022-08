Een woning aan het Gelderseplein in Arnhem-Zuid is donderdagochtend op last van de gemeente Arnhem gesloten nadat er begin juli bij een politie-inval een grote hoeveelheid verdovende middelen werd gevonden. Het is inmiddels het zeventiende drugspand in de stad dat dit jaar op slot is gezet.

Bij de inval begin juli werden niet alleen drugs ontdekt, maar ook spullen die wijzen op het verhandelen van verdovende middelen. De politie vond bij de actie in meerdere jerrycans zo'n 15 liter GHB (ook wel 'rape drug' genoemd), cocaïne, heroïne, xtc, MDMA, speed en hennep.

Verder werden een steekwapen en vals geld in beslag genomen. 'Het gaat vermoedelijk om een woning van waaruit werd gedeald', aldus de gemeente Arnhem. De bewoner van de flatwoning in de wijk Immerloo, onderdeel van Malburgen, is bij de inval in juli gearresteerd.

'Stap naar criminaliteit sneller gemaakt'

Locoburgemeester Mark Lauriks van Arnhem vindt 'veiligheid een voorwaarde voor leefbare wijken'. Maar leefbaarheid is ook een belangrijke basis voor de veiligheid, zegt hij. "Want in wijken waar gezinnen iedere dag een strijd moeten leveren om de touwtjes aan elkaar te knopen en goede voorbeelden voor kinderen moeilijker te vinden zijn, is de stap naar criminaliteit sneller gemaakt."

Om die reden wil het Arnhemse gemeentebestuur 'blijven werken aan leefbaarheid, bestaanszekerheid en daarmee ook veiligheid'. Lauriks: "We blijven werken aan een stad waar alle Arnhemmers en hun kinderen de kansen krijgen om te werken en te leren. Juist in wijken als Malburgen, waar de uitdagingen groot zijn, maar de overwinningen des te mooier."

Malburgen is onderdeel van de zogenoemde 'Arnhem-Oost aanpak'. Die houdt in dat wordt gewerkt aan onderwijs, armoede, gezondheid, werk, wonen en veiligheid in vijf wijken in het oosten van de Gelderse hoofdstad. Het doel is kinderen groot te brengen in een omgeving vol kansen in plaats van criminaliteit.