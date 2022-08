Een man zorgde in de nacht van woensdag op donderdag voor de nodige opschudding in Arnhem. Hij meldde dat er een schietpartij met meerdere gewonden was in de Sperwerstraat, maar dat bleek niet het geval. De politie pakte de beller op.

De melding kwam rond 00.30 uur binnen bij de politie. Uit voorzorg rukte er een grote politiemacht uit naar de wijk Geitenkamp, ook waren er al verschillende ambulances onderweg. Er bleek echter geen schietpartij te zijn geweest. Waarom de man de valse melding deed, is onbekend. Hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.