Woningzoekers die azen op een huis in het Cobercokwartier in Arnhem kunnen zich in het tweede kwartaal van 2023 melden bij de makelaar van projectontwikkelaar BPD. Vóór de zomer van volgend jaar gaat de eerste fase van de nieuwe wijk op het voormalige Cobercoterrein aan de Nieuwe Kade in de verkoop.

Voor het gebied is een plan gemaakt met 309 woningen, dat de komende jaren opgeknipt in deeltjes moet worden gerealiseerd. De eerste huizen zullen worden gebouwd op de hoek Westervoortsedijk-Badhuisstraat, is deze week duidelijk geworden. Het gaat om 120 woningen van verschillende types, zoals appartementen, maisonnettes en stadswoningen. De appartementen komen er in diverse uitvoeringen, met twee, drie, vier of vijf kamers. De prijzen beginnen bij 245.000 euro en lopen op tot 515.000 euro voor de grootste woningen. Een maisonnette met twee verdiepingen in de eerste fase moet 450.000 euro opleveren, een stadswoning 495.000 euro. Het duurste type is het penthouse: 810.000 euro. Stoere woonwijk met ruimte voor horeca Het Cobercokwartier, aan de rand van de Arnhemse binnenstad moet een stoere en duurzame nieuwe woonwijk worden, met ruimte voor horeca en (creatieve) bedrijven. Het gaat ongeveer vier jaar duren voor de nieuwe buurt helemaal is voltooid. Op dit moment worden op het terrein al enige tijd voorbereidende werkzaamheden verricht, zoals explosievenonderzoek. Projectontwikkelaar BPD werkt inmiddels zo'n negen jaar aan de nieuwe invulling van het terrein van de voormalige zuivelfabriek, die begin deze eeuw de deuren sloot. Sindsdien zijn al diverse plannen gemaakt voordat BPD eigenaar werd van het terrein aan de voet van de John Frostbrug. Al meteen na de aankoop van de grond en de restanten van het fabriekscomplex in 2016 meldden zich honderden belangstellenden voor een woning aan de Nieuwe Kade. Arnhem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem