Arnhem blijft erbij dat twee horecaondernemers aan de Broerenstraat en de Bakkerstraat geen recht hebben op een schadevergoeding vanwege het Focus Filmtheater dat ze voor hun deur kregen.

Het Arnhemse stadsbestuur ging dinsdag bij de Raad van State in hoger beroep tegen twee uitspraken van de rechtbank. Die bepaalde in juni vorig jaar dat de gemeente zogenoemde planschadeclaims van espressobar Panino mi Gusta én IJssalon BuonGiorno niet had mogen afwijzen.



De twee ondernemers claimen een planschadevergoeding, omdat de weekmarkt is verdwenen. Daardoor zouden ze minder omzet draaien.

De ondernemers streken in 2009 en 2004 met hun zaken neer bij het Kerkplein. Niets wees er toen op dat het plein zou worden bebouwd met appartementen en het filmhuis. De gemeente vindt niettemin dat de ondernemers er rekening mee hadden moeten houden dat er ooit zou worden gebouwd.



"Voor de Tweede Wereldoorlog stonden hier ook gebouwen. Die zijn gebombardeerd", zei een woordvoerder. Zo'n plek in het centrum kan altijd bebouwd worden, dus is het altijd te voorzien, vindt de gemeente.

De twee horecaondernemers houden vol dat het Kerkplein een plein was waarvan het niet voor de hand lag dat het zou worden volgebouwd. Er golden rooilijnen, zeg maar grenzen tussen openbare grond en privéterrein, die niet overschreden mochten worden.



Hoe de Raad van State over de zaak denkt, blijkt over ongeveer zes weken.