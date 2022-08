De rechtbank in Arnhem heeft dinsdag een 29-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging voor het doden van zijn 25-jarige huisgenoot. In augustus vorig jaar stak de man het slachtoffer 43 keer met een mes. Dat gebeurde in een woning aan de Van Galenstraat in Arnhem.

De officier had een celstraf van veertien jaar en tbs geëist wegens moord. De rechtbank gaat echter uit van doodslag, zonder vooropgezet plan. De man heeft verklaard dat hij in zijn hersenen stemmen hoorde en beelden zag. Hij zette de muziek hard aan om rustig te worden en zijn vriend wakker te krijgen. Daarna zou hij de controle over zichzelf zijn verloren. Hij trok handschoenen aan en pakte een mes, waarmee hij instak op zijn vriend. De rechtbank vindt dat dit gedrag kan passen 'bij het handelen in een waan of hevige gemoedsopwelling, ingegeven door stemmen'. De rechtbank verklaart de man, die zonder geldige papieren door Europa trok, verminderd toerekeningsvatbaar. In het vonnis oordeelt de rechtbank dat het slachtoffer Ahmed Hassan op gruwelijke wijze om het leven is gekomen. "Hoewel de man de steekpartij heeft bekend, is er voor de rechtbank en voor de nabestaanden nog veel onduidelijk gebleven van wat er die fatale ochtend is gebeurd."