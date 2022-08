Een kop koffie drinken bij een Arnhemse tentje of nieuwe kleding scoren in de Ketelstraat of Kronenburg is voor de een misschien normaal, maar voor de ander lastig. Bijvoorbeeld voor mensen uit Arnhem die in armoede leven of waarvan de financiële situatie niet rooskleurig is.

In Arnhem zijn er daarom verschillende initiatieven die stadsgenoten in armoede. Denk aan onder meer aan speelgoedbanken en gratis menstruatieproducten. Bekijk hier alle opties.

De rekening loopt snel op in de supermarkt, zeker nu er sprake is van een hoge inflatie. Arnhemmers die moeilijk rondkomen kunnen daarom naar de voedselbank. In Arnhem vind je de voedselbank aan de Bruningweg 7.

Je mag niet zomaar bij de voedselbank binnenlopen om boodschappen te doen. Via deze rekentool zie je of jij in aanmerking komt. Als dat het geval is, krijgt een huishouden van twee personen gemiddeld 20 tot 25 gezonde producten per week. Grotere huishoudens krijgen meer.

Hoef je nog niet meteen naar de Voedselbank maar wil je wel graag zoveel mogelijk geld besparen op bijvoorbeeld je boodschappen? Bij de Stadslandbouw in Arnhem kun je terecht. Op de speciale oogstdagen mag je hier zelf groenten, fruit en bloemen plukken voor een zacht prijsje. En wist je dat de vrijwilligers die hier werken ook de gewassen verbouwen die naar de Arnhemse Voedselbank gaan? In dit artikel lees je er meer over.

Heb je een nieuwe bank nodig? Of tegels voor in je achtertuin? Soms worden er spullen op Facebook geplaatst die gratis opgehaald mogen worden. Check de Arnhemse Facebook-pagina 'Weggeefhoek Arnhem e.o' of er misschien spullen tussen staan die je nodig hebt. Zo kunnen Arnhemmers elkaar helpen

Uit onderzoek van Plan International blijkt dat één op de tien vrouwen niet altijd genoeg geld heeft voor menstruatieproducten. Daarom worden op steeds meer plekken in Nederland gratis menstruatieproducten uitgedeeld. Ook in Arnhem kunnen vrouwen hiervoor terecht. Je haalt gratis menstruatieproducten op de HAN aan de Ruitenberglaan 31. In dit artikel lees je er meer over.