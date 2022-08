De Arnhemse student Vincent van den Heuvel is in de race voor de titel meest innovatieve student van Nederland. Hij is een van de tien finalisten van de wedstrijd die is uitgeschreven door innovatieplatform Innovate, wetenschapsblad Quest en zakenblad Quote.

Van den Heuvel - hij studeert commerciële economie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) - bedacht een bank die naast zitcomfort extra vergroening en verkoeling biedt in de openbare ruimte. Die bank heet Grønnehage. Vertaald uit het Noors betekent dit groene tuin, haag. Zonlicht absorberen Het viel de Arnhemse student op dat je na een wandeling in het centrum toe bent aan verkoeling, maar dit niet kunt vinden. De warmte blijft in de stad hangen, omdat donkere materialen als asfalt en stenen zonlicht absorberen, net als warmte die vrijkomt door verkeer en bijvoorbeeld airconditioning in kantoren. Wil je die hittestress aanpakken, dan moeten er volgens Van den Heuvel meer groen en schaduwplekken komen. Daarom bedacht hij een bank met bovenin bakken met groen die een aantrekkelijk leefklimaat vormen voor insecten. Bovendien kan de bank regenwater opslaan. Het gaat om ongeveer 235 liter. Een druppelaar zorgt ervoor dat het water langzaam over de planten wordt verspreid. Als proef Bij de HAN zijn ze zo enthousiast over het ontwerp dat ze in september als proef de Grønnehage op het versteende schoolplein willen plaatsen. De HAN werkt aan een plan om dat plein flink te vergroenen. Van den Heuvel hoopt daar de bank te kunnen testen. Zijn plan is de Grønnehage op de markt te brengen.



Op donderdag 13 oktober wordt in Stadsschouwburg Arnhem bekend wie de meest innovatieve student van Nederland is.