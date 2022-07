De politie heeft een verdachte aangehouden voor de steekpartij in Renkum waarbij zaterdagavond twee gewonden vielen. De 40-jarige Renkummer is aangehouden in Ede.

De steekpartij gebeurde even na 18 uur bij een woning aan de Waterweg, ter hoogte van de kruising met de Ds. Gewinweg. Volgens buurtbewoners hadden kinderen ruzie. "Ik hoorde ze schreeuwen", zegt een buurvrouw. Daarop zou de vader van een van de kinderen verhaal zijn gaan halen, waarop de ouders met elkaar in conflict raakten.



Een van hen zou een mes hebben getrokken en het slachtoffer in de arm hebben gestoken. Een man die tussenbeide is gesprongen zou volgens buurtbewoners gewond zijn geraakt aan zijn hoofd. De man die in zijn arm werd gestoken zou hevig hebben gebloed en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Net als de man die aan zijn hoofd gewond is geraakt. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die werd onderweg geannuleerd.

De verdachte van de steekpartij vluchtte. De politie ging met meerdere auto's naar hem op zoek. Later op de avond bevestigde de politie dat er een verdachte is aangehouden in Ede. Meer is niet bekend over de aanhouding.



De politie heeft in Renkum een tuin afgezet, waarin een vuilcontainer staat waarin mogelijk het steekwapen in is gedumpt. Veel buurtbewoners kwamen naar de hoek van de Ds. Gewinweg en de Waterweg in Renkum. Ze reageerden erg geschrokken op wat er is gebeurd.