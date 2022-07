In de Willemstunnel bij de binnenstad van Arnhem is zaterdag rond middernacht een ongeluk gebeurd.

Drie auto's kwamen door onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Alle inzittenden van de voertuigen kwamen met de schrik vrij. Wel liepen de auto's schade op, een ervan is opgehaald door een bergingsbedrijf.

Het verkeer had enige hinder van het ongeval, omdat er een rijbaan was afgesloten. Het ongeluk trok veel bekijks, hoe het mis kon gaan is niet bekend.

Er gebeurden al veel ongelukken in de Willemstunnel, in de volksmond al brokkentunnel genoemd. De gemeente Arnhem nam talloze maatregelen om ongevallen tegen te gaan. Maar omdat nooit echt duidelijk werd wat de oorzaak van al die incidenten was, bleek dat een moeizame exercitie.