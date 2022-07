Ziekenhuis Rijnstate kan bij de nieuwbouw in Elst beschikken over waterstof voor het opwekken van energie in het gebouw. Overbetuwe past het bestemmingsplan aan om gebruik mogelijk te maken.

Dat die goedkeuring er zou komen was bij het aanvoeren van de onderdelen voor de installatie, waaronder een grote 27.000 kilo zware opslagtank, in mei van dit jaar al duidelijk. Overbetuwe ziet de nieuwbouw van het ziekenhuis bij het station in Elst als een grote aanwinst voor de gemeente en werkt ook graag mee aan de plannen van Rijnstate om het gebouw zo milieuvriendelijk als mogelijk te bouwen.

Energie opwekken via waterstof is daar een belangrijk onderdeel van, maar voor het bestemmingsplan dat voor de bouw van het complex is vastgesteld is voor de waterstofvoorziening een aanpassing nodig. Die gaat er, nu er onderzoek is uitgevoerd naar de effecten van de voorziening, als het aan Overbetuwe ligt komen.

De installatie is veilig, heeft geen negatieve invloed op de verkeersafwikkeling rondom het ziekenhuis, de grond en ook geluidsoverlast voor de omgeving is niet aan de orde. De opslagtank wordt in de zuidoosthoek van het ziekenhuisterrein geplaatst en vormt daarbij bij eventuele calamiteiten geen gevaar voor omwonenden of het ziekenhuis zelf. Tegen de plannen zijn vanuit de omgeving geen bezwaren ingediend.

Het ziekenhuis wil klimaatneutraal zijn en krijgt de beschikking over zonnepanelen die meer energie opwekken dan dagelijks nodig is. Die extra energie wordt omgezet in waterstof die in de tank op het terrein wordt opgeslagen. Die waterstof wekt op dagen met weinig zon weer energie op voor gebruik in het ziekenhuis.