Op de Zuider Parallelweg in Dieren is zaterdagmiddag een auto in brand gevlogen tijdens het rijden.

De melding kwam rond 15.55 uur uur binnen bij de brandweer. De rook van de autobrand was in de wijde omgeving te zien. De brandweer heeft de brand geblust.



De bestuurder geeft aan dat hij vanmorgen nog met de auto naar Amsterdam was geweest. De oorzaak van de brand is onbekend.