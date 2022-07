Een vrouw is zaterdagochtend gewond geraakt bij een steekincident in een woning op de Romerselaan, in de Arnhemse wijk Klarendal.

Even voor 9.30 uur kwam de melding binnen bij de hulpdiensten. Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen. De vrouw is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zij was volgens de politie nog wel aanspreekbaar.

Wat er precies heeft plaatsgevonden, is nog onbekend. "Daar doen we nu in en rond de woning onderzoek naar", zegt een woordvoerder van de politie. Er is nog geen verdachte aangehouden. "We zijn nog op zoek."