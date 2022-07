De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag zes mensen van de snelweg A50 bij Arnhem gehaald. Het ging om vier volwassenen en twee minderjarige Syrische vluchtelingen.

Ze waren in Turkije in een vrachtwagen tussen de lading gaan zitten. Vermoedelijk hebben ze daar veel geld voor moeten betalen. De politie vermoedt dat de vrachtwagenchauffeur geen zin had om om opgepakt te worden voor mensensmokkel en daarom de zes vluchtelingen midden in de nacht op de snelweg uit zijn truck heeft gezet.

Twee dagen niet gegeten

De zes Syriërs hadden al twee dagen niet gegeten. De agenten van de politie Renkum-Wageningen laten op Instagram weten dat ze eerst wat te eten en drinken voor hen hebben gehaald.



Daarna hebben ze de vluchtelingen naar het centrum van Arnhem gebracht, op zoek naar een plek waar ze zouden kunnen overnachten.

Trein naar Ter Apel

Bij het Ibis hotel in het centrum konden de zes terecht. Tegen de regels van het concern in. 'Mooi om te zien dat dit mogelijk was en de medewerker eigenlijk tegen de regels in, deze mensen wilde helpen', schrijft de politie.



Vrijdagmorgen heeft het zestal in alle vroegte de trein genomen naar Ter Apel. Daar worden ze volgens de politie verder geholpen.