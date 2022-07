De thermostaat in de gebouwen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gaat 1 graad omlaag. Van eind mei tot en met half september staat de verwarming uit. Daarna stond die altijd op 20 graden Celsius. Dat wordt nu 19 graden.

Tegelijkertijd worden de gebouwen in de zomer minder gekoeld. In de panden waar koeling aanwezig is, gaat die vanaf nu pas aan vanaf 24 graden. Dat was 23 graden. En in de zomervakantie worden de gebouwen die gesloten zijn, niet gekoeld. Op die manier wil de HAN bijdragen aan de doelstelling minder energie te verbruiken.

"Door deze maatregel dragen we bij aan het tegengaan van de klimaatverandering", zegt een woordvoerder van de hogeschool. "Want door minder energie te verbruiken, wordt minder koolstofdioxide uitgestoten."

De hogeschool geeft hiermee ook gehoor aan de oproep van de overheid om de thermostaat 1 graad lager te zetten. De campagne hiervoor heet 'Zet de knop om' en is bedoeld om energie te besparen nu de energierekening zo hoog is en we niet meer afhankelijk willen zijn van Russisch gas. De overheid geeft in die campagne veel besparingstips.