Een auto is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgebrand in Arnhem. Het voertuig stond geparkeerd bij een galerijflat in de wijk Presikhaaf.

Rond 2:15 uur werd het vuur ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het gebouw. Brandstichting is niet uitgesloten, aangezien het voertuig aan twee kanten in brand stond. Wijkagenten roepen getuigen op om zich te melden bij de politie.