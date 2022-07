Een 21-jarige Arnhemmer is zondagavond in Park Sonsbeek bedreigd en beroofd door vermoedelijk twee mannen op een scooter. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van deze beroving en bedreiging.

Wat de verdachten hebben gestolen wil de politie niet zeggen. Wel dat de twee kwamen en gingen op een donkerkleurige scooter. De beroving had plaats aan de kant van de Zijpendaalseweg. Het zou gebeurd zijn ter hoogte van het Sonsbeek Paviljoen.

Een van de verdachten had een donkere helm bij zich en droeg donkere kleding. De ander had blond haar, droeg een witte jas en had witte schoenen aan. De politie roept mensen met een camera in de deurbel of dashcam in de auto op om de beelden te bekijken en te delen met de politie.