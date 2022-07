Bij een burenruzie in de Arnhemse wijk Geitenkamp zwaaide een man zondagavond met een kapmes. Agenten wisten hem na het dreigen met een taser te overmeesteren.

Rond 22.00 uur kwam er bij de politie de melding binnen van een burenruzie aan de Fazantenweg. Agenten ramden de deur van de woning in. Via de achterkant van het huis ging de verdachte ervandoor. Hij sprong van het balkon af en stond vervolgens in de woning van de buurman waarmee hij ruzie had.

De man zwaaide daar nog met een kapmes naar de buurman, die vervolgens naar buiten rende. Uiteindelijk wisten agenten de verdachte te overmeesteren. Dat deden ze door te dreigen met het gebruik van een stroomstootwapen. De verdachte is opgepakt en naar het politiebureau gebracht.

Volgens buurtbewoners is het niet de eerste keer dat het uit de hand loopt, maar speelt de burenruzie al lang.