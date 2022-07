Een 69-jarige man uit Dieren is zaterdagochtend om het leven gekomen bij een frontale botsing op de Harderwijkerweg in Laag-Soeren overleden. Vijf anderen raakten gewond. Meerdere traumahelikopters werden opgeroepen.

Twee auto's botsten rond 10.10 uur tegen elkaar in het dorp in de gemeente Rheden, ten noorden van Arnhem. Eén van de bestuurders kwam hierbij om het leven.



Vijf anderen raakten gewond, sommigen liepen zware verwondingen op. Meerdere hulpdiensten werden na de aanrijding opgeroepen, waaronder twee traumahelikopters.



De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen in de omgeving overgebracht. De Harderwijkerweg was in beide richtingen enige tijd afgesloten voor politieonderzoek.