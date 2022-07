De politie heeft twee zeventienjarige Arnhemmers gearresteerd vanwege een mishandeling op de John Frostbrug, woensdagmiddag. Daarbij raakte een 33-jarige Arnhemmer gewond aan zijn hoofd en een arm. Over de ernst van het letsel is niet bekend.

De politie verspreidde via sociale media een getuigenoproep over het incident. Die was echter niet gericht op het vinden van de verdachten, zo blijkt uit een toelichting van een politiewoordvoerder. De twee zeventienjarigen, die samen op een scooter zaten, zijn al aangehouden.

Het incident gebeurde woensdagmiddag rond half zes, op het fietspad over de brug in zuidelijke richting. Fietsers en bromfietsers moeten nu op de rijbaan gebruikmaken van een tijdelijk fietspad in verband met groot onderhoud aan de brug. Volgens de politie was de mishandeling midden op de brug.

De aanleiding voor het incident is niet duidelijk. "Dat is iets dat de verdachten kunnen verklaren. Die verklaring komt eventueel te zijner tijd aan bod tijdens een rechtszaak", aldus de woordvoerder. Er is woensdag ter plekke wel met getuigen gesproken, maar de politie is nog op zoek naar meer informatie over de mishandeling.