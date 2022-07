Er komt een tweede cruiseschip aan de Arnhemse Rijnkade voor de opvang van asielzoekers. De uitbreiding van deze opvang is noodzakelijk vanwege de schrijnende situatie in het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel.

De gemeente Arnhem breidt ook de opvang van Oekraïners uit. In september gaat de nieuwe locatie met 200 plekken open aan de Doorwerthlaan in Presikhaaf. In diezelfde maand vertrekt één van de twee cruiseschepen aan de de Rijnkade, maar daar komt een nieuw schip voor terug. De opvangschepen voor de Oekraïners en de asielzoekers blijven zeker tot eind 2023 als zodanig dienst doen.

'Dringend noodzakelijk'

Burgemeester Ahmed Marcouch vindt het dringend noodzakelijk dat vluchtelingen in Nederland goed opgevangen worden om 'dramatische toestanden' zoals in Ter Apel te voorkomen. Daarom werkt Arnhem ruimhartig mee aan de extra opvang van asielzoekers.



Daarnaast is het de verwachting dat de vluchtelingen uit Oekraïne langer in Nederland zullen blijven. Daarom begint Arnhem in september met taallessen in het Nederlands en Engels voor alle Oekraïense vluchtelingen. Deze lessen zijn gratis en worden gegeven in samenwerking met Rozet en RijnIJssel. Er waren al taallessen voor de asielzoekers.

Uitbreiding opvang

Momenteel vangt Arnhem 900 asielzoekers op. Daar komt binnenkort dus nog een kleine 200 plaatsen op een tweede cruiseschip bij. Bovendien zal de Proces Opvang Locatie (POL) aan de Groningensingel met honderd asielzoekers worden uitgebreid. Het aantal Oekraïners dat Arnhem in september opvangt, zal op 500 liggen.