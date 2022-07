De Willemstunnel in de binnenstad van Arnhem wordt vrijdagavond afgesloten voor verkeer. Dat is nodig voor een schoonmaakbeurt. De onderdoorgang onder het Willemsplein gaat om 22.00 uur dicht voor alle verkeer. Weggebruikers zullen 'bovenover', langs poppodium Luxor Live, worden omgeleid.

In opdracht van de gemeente Arnhem zullen vanavond en vannacht de tunnelwanden worden gereinigd. "We willen de Willemstunnel graag netjes en goed zichtbaar houden", legt een woordvoerder van de gemeente Arnhem uit. Die zichtbaarheid moet helpen ongelukken in de tunnel te voorkomen.

De Willemstunnel, onderdeel van de ringweg rond het Arnhemse centrum, kreeg de afgelopen jaren in de volksmond het etiket 'brokkentunnel' omdat om de haverklap automobilisten bij ongevallen over de kop sloegen. De gemeente nam diverse maatregelen om dat te voorkomen, maar die haalden weinig uit.

'Niet alleen mooier, ook veiliger'

Na een grondige opknapbeurt in augustus 2021, met opnieuw aanvullende veiligheidsmaatregelen, zijn er niet of nauwelijks ongevallen meer gebeurd. Ook toen werden de tunnelwanden schoongemaakt. Ook betere verlichting moest bijdragen aan de veiligheid in de tunnel. "Behalve mooier is de Willemstunnel daardoor ook veiliger", aldus de gemeente destijds.

De schoonmakers moeten hun werk vóór zes uur morgenochtend gedaan hebben. Uiterlijk dan (en zo mogelijk eerder) gaat de tunnel weer open. De afsluiting van de Willemstunnel is met opzet gepland voordat de John Frostbrug wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat gebeurt in de nacht van zaterdag op zondag.