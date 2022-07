Twee autodieven zijn woensdagavond kort nadat ze een wagen hadden gestolen vanaf het parkeerterrein De Trans in Arnhem aangehouden. De gestolen auto crashte in Arnhem-Zuid waarna het duo probeerde weg te rennen.

Maar wijkagenten van Centrum Arnhem hadden hun collega's al ingeseind en die stonden de dieven min of meer op te wachten. Een van de twee dieven was nog 'lastig', zoals de politie dat noemt. Dreigen met het stroomstootwapen was voldoende om de man te laten inbinden.

De autodieven zijn aangehouden en zitten vast. De auto gaat terug naar de eigenaar die de schade zal moeten verhalen op de verdachten.