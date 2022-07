Inwoners van de regio Arnhem en Nijmegen zullen de komende weken de nodige problemen hebben met het oversteken van respectievelijk de Nederrijn en de Waal. In de Gelderse hoofdstad gaat zondag de John Frostbrug dicht voor gemotoriseerd verkeer, drie dagen later volgt in Nijmegen De Oversteek.

Aan de Frostbrug, uit 1950, wordt al weken gewerkt. Verkeer kon er de afgelopen weken slechts beperkt overheen. Maar vanaf zondag 24 juli tot 10 september kan de overspanning vanwege groot onderhoud uitsluitend gebruikt worden door (brom)fietsers en voetgangers. De brug krijgt een nieuw wegdek, er wordt geschilderd en waar nodig wordt er beton gerepareerd. Op een klein aantal plekken moet de kankerverwekkende verf chroom-6 worden verwijderd. Ook het Airborneplein aan de voet van de brug wordt aangepakt, net als de toeritten op de noord- en zuidoever. Ook De Oversteek, in 2013 opgeleverd, is toe aan vers asfalt. Daarvoor gaat de Nijmeegse stadsbrug vanaf woensdag 27 juli zo'n vijf weken op slot. Tegelijk wordt aan de noordkant van de overspanning een onderdoorgang gemaakt voor een nieuw fiets- en voetgangerspad. Vrijdag 29 augustus moet de brug weer open zijn. Fietsers en voetgangers, maar ook hulpdiensten kunnen tijdens het werk van De Oversteek gebruik blijven maken, waar de Frostbrug voor álle gemotoriseerde verkeer wordt afgesloten. De klussen zijn bewust in de vakantieperiode gepland, in een poging de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. In Arnhem is dat niet helemaal gelukt. De zomervakantie is een week eerder afgelopen dan dat het onderhoud klaar is. Brabant en Limburg Ook tussen Brabant en Gelderland (bij Grave), en tussen Brabant en Limburg (bij Gennep) gaan deze zomer bruggen op slot voor onderhoud. Die tussen Grave en Nederasselt vanaf maandag gedurende vier weken en die tussen Gennep en Oeffelt volgende maand gedurende twee lange weekeinden.