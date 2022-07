Ziekenhuis Rijnstate heeft aangifte gedaan tegen de man die in de Zevenaarse vestiging van het hospitaal ongeoorloofd in 164 patiëntendossiers heeft gelguurd. Dat laat het ziekenhuis weten.

De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan en dat er onderzoek wordt gedaan. "We hebben nog niemand aangehouden, het onderzoek zit echt nog in de beginfase", zegt woordvoerder Sven Strijbosch. "We moeten nu eerst op een rij zetten wat er precies is gebeurd en hoe we daarmee verder gaan."



De politie heeft inmiddels alle gedupeerden in beeld. Zij mogen individueel aangifte doen, maar dat is volgens de woordvoerder niet noodzakelijk voor het vervolg van het onderzoek. Het kan overigens wel even duren voordat daar iets uitkomt, aldus Strijbosch. "Dit onderzoek moet zorgvuldig gebeuren en dat kost tijd."

De aangifte volgt op het eerdere ontslag van de man, nadat uit controle was gebleken dat hij patiëntendossiers had bekeken terwijl hij dat helemaal niet mocht. Volgens Rijnstate zijn er 'geen aanwijzingen voor andere acties dan alleen inzage'.

Behalve de aangifte en het ontslag van de man, is de kwestie ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, omdat de privacy van patiënten geschonden is.

Het ziekenhuis heeft de betrokken slachtoffers gemeld dat hun patiëntendossier ongeoorloofd is bekeken. Iedereen heeft excuses gehad en mensen die dat willen, kunnen nazorg krijgen van Rijnstate. Hoeveel gedupeerden zich daarvoor hebben gemeld, maakt Rijnstate niet bekend.



Ook over waarom de man in deze dossiers heeft gegluurd en hoe het kan dat hij er zoveel heeft bekeken, houdt het ziekenhuis de kaken op elkaar. "Wij houden het bij de verklaring op onze website om de privacy van patiënten te beschermen en om het lopende politieonderzoek niet in de weg te zitten", aldus een ziekenhuiswoordvoerder.



Ook de politie is 'in het belang van het strafrechtelijk onderzoek en alle betrokkenen' terughoudend in het delen van verdere details.