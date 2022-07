Wethouder Cathelijne Bouwkamp is niet gelukkig met de oproep die een ambtenaar van de gemeente Arnhem eerder deze maand mailde aan belangstellenden voor een bouwkavel in de buurt Gaardenhage. Dat schrijft ze de gemeenteraad.

De gemeente wil in het wijkje meer huizen bouwen dan aanvankelijk gepland en dat plan is al jaren onderwerp van verhit debat. Behalve een opzet van de gemeente (48 huizen in plaats van 11) ligt er nu een voorstel voor 30 woningen van de buurt zelf.

In de bewuste mail werd opgeroepen vóór het gemeentelijke plan te lobbyen bij leden van de Arnhemse gemeenteraad. 'Het is ongelukkig dat in de mailing belangstellenden worden opgeroepen om raadsleden te benaderen om hun mening te laten horen', vindt Bouwkamp. 'Dit had zo, ondanks de goede bedoelingen, niet verstuurd moeten worden.'

Voor een bouwkavel in de buurt tussen Huissensedijk en Mooieweg aan de rand van Rijkerswoerd hebben zich inmiddels zo'n vierhonderd mensen gemeld. Velen van hen stuurden een briefje naar leden van de gemeenteraad. Maar op dat moment was de periode van inspraak formeel al voorbij. De raad wil er vanavond een knoop over doorhakken.

De mail van de ambtenaar van het gemeentelijke vastgoedbedrijf zette kwaad bloed bij met name de VVD en de SP. Zij wilden ook opheldering. "Ik ben drukker geweest met al die mails dan met de inhoudelijke voorbereiding voor het debat", stelde het liberale raadslid Rebin Maref. "Dit moeten we echt niet willen", vindt hij.

SP'er Gerrie Elfrink noemde de brief 'discutabel'. Hij wilde ook weten of wethouder Bouwkamp vooraf wist van de inhoud van de mail. Op die vraag krijgt hij vooralsnog geen antwoord.