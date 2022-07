Dankzij razendsnel optreden van de brandweer bleef de brandschade bij een flatwoning aan de IJssellaan in Arnhem dinsdagavond voornamelijk beperkt tot de woonkamer. Niemand raakte gewond.

Wat de oorzaak van de brand op de eerste verdieping van het vrij nieuwe appartementencomplex is geweest, kon de brandweer nog niet zeggen. Duidelijk is wel dat van de pui van de woning op de onderste verdieping weinig over is.

Aan de buitenkant zijn de gevolgen van de brand te zien. De balkons zijn bekleed met dunne doeken, om de bewoners te beschermen tegen al te nieuwsgierige blikken. Tot de vijfde verdieping waren de doeken verschroeid of gesmolten. De tropische hitte heeft de vlammen tot grote hoogte meegenomen.

Zo'n twintig minuten na de melding had de brandweer het vuur onder controle. De getroffen bewoners bleven ongedeerd. Vooral het woonkamergedeelte aan de achterzijde is verbrand. "Wat de oorzaak van de brand is geweest, weten we nog niet. Daar moet nog onderzoek naar gedaan worden", zegt de brandweerofficier van dienst.

De mensen die hun huizen in allerijl moesten verlaten konden rond 19.00 uur terug naar de woning. Metingen door de brandweer in de flat wezen uit dat er geen gevaar voor de gezondheid was. Voor de bewoners van het getroffen appartement moest een tijdelijk onderkomen worden gezocht. De brandweer heeft hiervoor eigenaar woningcorporatie Vivare ingeschakeld.