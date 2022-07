Afvalinzamelaar PreZero paste de roosters aan in verband met de uitzonderlijk hoge temperaturen. Zo gingen de twee afvalbrengstations om 14.00 uur dicht in plaats van om 17.00 uur. Ook het ophalen van afval en oud papier ging anders dan burgers gewend zijn.

De vuilniswagens zijn deze dinsdagochtend extra vroeg op pad gegaan en de ploegen stopten hun rondes om 14.00 uur. Containers die dan nog niet geleegd zijn komen woensdag aan de beurt, belooft de afvalinzamelaar. Dan wordt al om 6.00 uur begonnen om de opgelopen achterstanden in te halen.

Afspraken voor het ophalen van grofvuil werden verzet. PreZero neemt zelf het initiatief voor een nieuwe datum en tijdstip.

Inwoners van De Laar-Oost hoefden vandaag hun kliko met oud papier niet aan de straat te zetten. De inzamelronde ging niet door en werd op een ander moment ingehaald.

In andere wijken in Arnhem-Zuid, waar kliko's met papier en karton maandagavond zouden worden geleegd, reed PreZero vroeg in de ochtend een ronde.

Gisteren werd al duidelijk dat in talrijke sectoren maatregelen worden genomen in het kader van de zomerhitte. Zo gingen scholen eerder dicht, moest asfalt koel worden gehouden door te sproeien met water en sloot de GGD vaccinatielocaties.