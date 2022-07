Een medewerker van Rijnstate heeft 164 patiëntendossiers bekeken zonder daar reden toe te hebben.

Het ziekenhuis zegt dat de persoon niet langer in dienst is en heeft excuses gemaakt bij de betrokkenen. Volgens Omroep Gelderland betreft het een medewerker van de locatie Zevenaar die naar foto’s van borsten in patiëntendossiers keek.