Stichting Trolleymaterieel Arnhem kan langer gebruik blijven maken van een loods op het bedrijventerrein in Meinerswijk. Daar moesten de historische bussen eigenlijk 1 september weg zijn, maar ze mogen er nu blijven staan tot maart 2023.

Dat is afgesproken met grondeigenaar KondorWessels Projecten (KWP). KWP zit te wachten tot de Raad van State uitsluitsel geeft over de plannen die de projectontwikkelaar heeft met Stadsblokken en Meinerswijk. Wanneer die te verwachten is, blijft onduidelijk. Afgelopen week werd bekend dat er mogelijk een extra zitting nodig is alvorens er uitspraak kan worden gedaan.

Permanent onderkomen

Voor de Stichting Trolleymaterieel Arnhem is nu de ergste druk van de ketel, zegt voorzitter Herman Wilmer. "Maar de zoektocht naar een permanent onderkomen gaat door", kondigt hij aan. Wilmer is blij dat de gemeente Arnhem meewerkt aan een oplossing voor het 'rollend ergfoed'.

Het gaat om dertien bussen, waaronder acht voormalige Arnhemse trolleys. Eerdere pogingen om die onder te brengen in een loods op terrein van defensie of bij de gemeentewerf aan de Snelliusweg in Arnhem liepen op niets uit.