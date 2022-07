Spie Nederland is terug in Arnhem. Eind 2019 verruilde het bedrijf de Gelderse hoofdstad nog voor een pand op Centerpoort-Noord in Duiven, maar die verhuizing pakte ongelukkig uit. "Onze klanten dachten dat we er niet meer waren", legt Geert Vlasblom van Spie uit.

Spie is gespecialiseerd in technische dienstverlening op het gebied van energie en communicatie en heeft in Nederland zo'n veertig vestigingen. Sinds begin dit jaar zit het bedrijf ook in Elst, na de overname van Worksphere. "We werken veel op locatie. We willen dicht bij onze klanten zitten, spreiding is voor ons dus heel belangrijk", zegt een woordvoerder van het bedrijf.

In december 2019 vertrok Spie uit een pand aan de Driepoortenweg op industrieterrein Het Broek in Arnhem, waar het tot dan toe was gevestigd, en opende een werkplaats langs de A12 in Duiven. "Hoewel onze mensen nog altijd bij de klant om de hoek woonden, dacht die klant dat wij er niet meer waren", constateert Vlasblom, business unitmanager regio Arnhem.

Daarom keert het bedrijf al na relatief korte tijd terug naar Arnhem. Vlasblom hoopt dat Spie met de vestiging op Industriepark Kleefse Waard weer zichtbaarder is. Het karakter van het bedrijventerrein aan de Westervoortsedijk - het richt zich op 'duurzame en energie-gerelateerde bedrijven' - past in zijn ogen ook prima bij de eigen activiteiten.

Spie zit op IPKW sowieso dicht bij de klant; bedrijven voor wie het bedrijf al langer werkt, maar ook nieuwe, innovatieve start-ups: "We werken voor veel bedrijven op het terrein, voor wie we bijvoorbeeld onderhoud en aanpassingen aan installaties doen."