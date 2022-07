Ahmed Marcouch wordt voorzitter van een nationale adviescommissie die onderzoek gaat doen naar polarisatie en politiek extremisme. Aanleiding is het toenemend aantal bedreigingen van burgemeesters, politieagenten en ambtenaren. De Arnhemse burgemeester moet adviezen gaan geven over hoe de democratie in Nederland versterkt kan worden.

De andere leden van de commissie moeten nog benoemd worden. Marcouch mag ruim de tijd nemen voor zijn opdracht: het rapport moet uiterlijk 1 oktober 2023 klaar zijn. De nieuwe commissie wordt ingesteld op verzoek van ChristenUnie-fractieleider Gert-Jan Segers. Zijn motie om te onderzoeken wat de oorzaken van politieke intimidatie zijn, kreeg een meerderheid in de Tweede Kamer. Minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot wil dat Marcouch ook met oplossingen komt. Zij wil dat helder in kaart gebracht wordt wanneer een kritische houding tegen de overheid omslaat in problematisch gedrag, omdat zij mogelijk het vrije publieke debat en daarmee de democratische rechtsorde onder druk zetten? 'Welke uitingen zijn weliswaar toelaatbaar, maar ook problematisch omdat ze de democratische rechtsorde onder druk zetten? Welke rol spelen internet en sociale media hierbij?' Marcouch zegt in een persbericht van het ministerie: "De adviescommissie voor onze democratische rechtsorde pak ik graag op als missie tegen ontwrichting van onze samenleving. Ik hoop tot wijze aanbevelingen te komen met deskundige wetenschappers en ervaren mensen die overal komen."